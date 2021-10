Cyberattaque : L’Iran accuse les USA et Israël de la panne massive de carburant

Un général iranien estime que l’attaque ressemble à deux autres événements dont les auteurs «étaient sans conteste nos ennemis, à savoir les États-Unis et le régime sioniste».

Un haut responsable iranien a évoqué l’implication probable des États-Unis et d’Israël dans la cyberattaque sans précédent, qui perturbe depuis cinq jours le système de distribution de carburant en Iran.

L’attaque menée mardi ressemble «techniquement» à deux incidents similaires dont les auteurs «étaient sans conteste nos ennemis, à savoir les États-Unis et le régime sioniste», a déclaré samedi soir à la télévision d’État le chef de la Défense civile, le général des Gardiens de la révolution, Gholamréza Jalali. «Nous avons analysé deux incidents, l’accident ferroviaire et celui du port Shahid Rajaei, et nous avons constaté qu’ils étaient similaires en termes de modèle d’attaque», a affirmé le général.