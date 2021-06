mer d’Oman : L’Iran annonce la perte d’un gros navire

Le «Kharg», bâtiment de plus de 200 mètres de la Marine iranienne, a coulé en mer d’Oman, mercredi, à cause d’un incendie. L’équipage a pu être récupéré à temps.

Officiellement «nav i r e -écol e de so u ti e n» , selon l’Iran, pé t r o li er «ra vitail le ur » et «po rte - h éli co p t è res » , d’après un site américain spécialisé, le «Kharg» a coulé mercredi en mer d’Oman, au large du port de Jask.

Épaisse colonne de fumée

Longue lutte contre le feu

L’importance du port de Jask

Le gouvernement iranien a annoncé, il y a quelques jours, que son projet d’oléoduc à destination de Jask avait été achevé et que du pétrole avait été acheminé, via ce pipeline, jusqu’à ce port. Pour l’Iran, le but est d’exporter du pétrole à partir de Jask, ce qui ferait gagner quelques jours de navigation par rapport au port pétrolier de Kharg, dans le Golfe, et permettrait aux navires-citernes d’éviter le détroit d’Ormuz, au c œ ur de vives tensions stratégiques entre l’Iran et les É tats-Unis, dont les navires de guerre sont présents en force dans la région.