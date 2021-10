Diplomatie : L’Iran annonce un futur partenariat stratégique avec la Russie

L’Iran solidifie ses relations avec «l’Est». Sept mois après la signature d’un partenariat stratégique avec la Chine, elle annonce un accord similaire avec la Russie.

La consolidation des liens avec les alliés chinois et russe survient dans un climat de défiance renforcée de la République islamique d’Iran vis-à-vis de l’Occident et en période de fortes tensions persistantes avec les États-Unis.

«Entre l’Iran, la Chine et la Russie, l’axe oriental se dessine. Ces dernières années, il s’est avéré nécessaire d’améliorer les relations entre l’Iran et la Russie et de se concentrer sur des partenariats stratégiques», a affirmé à Téhéran le porte-parole des Affaires étrangères Saïd Khatibzadeh. «Les arrangements initiaux du document, intitulé Pacte global de coopération entre l’Iran et la Russie, ont été conclus», a-t-il ajouté lors de sa conférence de presse hebdomadaire.