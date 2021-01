Diplomatie : L’Iran attend Biden mais retient son souffle

Les tensions entre Téhéran et Donald Trump peuvent encore dégénérer d’ici au 20 janvier, jour de l’investiture du nouveau président américain.

L’Iran compte sur Joe Biden pour apaiser les tensions avec les États-Unis mais celles-ci pourraient encore dégénérer en conflit ouvert d’ici à la fin du mandat, de plus en plus chaotique, de Donald Trump.

Les tensions entre les deux pays, aggravées depuis le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord sur le programme nucléaire iranien en 2018, ont encore empiré avec l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani dans une attaque américaine, il y a un an à Bagdad, que Téhéran a promis de «venger».

Bombardiers

Pour dissuader toute agression iranienne, les États-Unis ont envoyé ces derniers jours des bombardiers B-52 dans le Golfe, et finalement décidé d’y maintenir le porte-avions USS Nimitz, trois jours après avoir annoncé son rapatriement aux États-Unis.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le ministre américain de la Défense par intérim, Christopher Miller, a justifié cette décision par des «menaces proférées par des dirigeants iraniens contre le président Donald Trump et d’autres responsables du gouvernement américain». Christopher Miller avait annoncé le rapatriement du porte-avions jeudi, ce qui avait été présenté par des responsables américains comme un signal de «désescalade».

«Mauvais signal»

Pour Vipin Narang, politologue au Massachusetts Institute of Technology (MIT), «nous avons désormais une nouvelle forme de dissuasion: la dissuasion schizophrénique». Au lieu d’une démonstration de force, le maintien du Nimitz dans le Golfe «pourrait bien envoyer le mauvais signal: le chaos total règne à Washington en ce moment, et si vous voulez tenter quelque chose (contre les États-Unis), c’est peut-être le bon moment».

Le politologue juge qu’il y a peu de risque que les États-Unis se lancent dans une opération militaire mais il estime que Donald Trump, qui refuse toujours de concéder sa défaite, est de plus en plus imprévisible. «Si j’étais l’Iran aujourd’hui, je penserais que Trump est tellement déséquilibré et furieux de sa défaite qu’il pourrait bien surréagir à la moindre provocation», ajoute-t-il.