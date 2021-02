Diplomatie : L’Iran au menu du premier dialogue entre Netanyahu et Biden

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué la «menace iranienne» lors de son premier entretien téléphonique, mercredi soir, avec le nouveau président américain Joe Biden depuis son arrivée à la Maison-Blanche le mois dernier.

«La discussion était chaleureuse, amicale et a duré environ une heure», a souligné Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter officiel, précisant avoir abordé les questions des «accords» de paix au Moyen-Orient, de la «menace iranienne» et de la gestion de la pandémie de Covid-19.

«Les deux leaders ont fait mention de leur relation personnelle de longue date et ont dit qu’ils allaient travailler ensemble pour continuer de renforcer l’alliance entre Israël et les États-Unis», ont indiqué les services de Benjamin Netanyahu à Jérusalem. «Bonne conversation», a résumé de son côté Joe Biden dans le bureau ovale, à Washington, sans épiloguer sur ces échanges.

Iran, normalisation

Joe Biden et Benjamin Netanyahu ont «discuté du progrès des accords de paix», a ajouté le bureau de Benjamin Netanyahu, une formulation qui pourrait faire référence à la fois au processus de paix israélo-palestinien et aux accords de normalisation entre Israël et des pays arabes. Les Émirats arabes unis avaient annoncé l’été dernier la normalisation de leurs relations avec Israël, suivis par la suite par Bahreïn, le Soudan et le Maroc.