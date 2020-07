Mort de Soleimani

L’Iran cible les pays qui abritent des drones américains

L'Iran estime que les Etats-Unis ne sont pas les seuls responsables de l'assassinat du général Qassem Soleimani et accuse également les pays abritant des drones américains.

Comme les Etats-Unis, «ils doivent rendre des comptes pour cette attitude illégale et cet acte criminel», a affirmé devant le Conseil des droits de l'homme l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU à Genève. Il a ajouté que l'assassinat du chef de l'unité d'élite chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution le 3 janvier était «brutal», «arbitraire» et «illégal».

Dans un rapport publié lundi et présenté jeudi au Conseil, la rapporteuse spéciale de l'ONU contre les exécutions extrajudiciaires et arbitraires avait elle aussi conclu à une exécution «arbitraire» et «illégale». «C'est le premier incident où un gouvernement mentionne la légitime défense pour tuer un responsable d'un autre Etat en dehors d'un conflit», a affirmé jeudi à la presse Mme Callamard.

«Aucune preuve»

Jeudi, elle s'est alarmée devant l'instance onusienne que davantage de pays s'arment avec des drones et a ciblé le «silence» du Conseil de sécurité de l'ONU et des Etats membres. Au moins 102 Etats bénéficient de ce matériel militaire et environ 40 d'entre eux ont ou sont en train de chercher à avoir des drones armés. En quelques années, une dizaine auraient déployé cet armement, notamment pour perpétrer des assassinats ciblés. Et la rapporteuse spéciale demande des règles pilotées par l'ONU pour les exportations de ces armes.