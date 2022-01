Téhéran : L’Iran condamne l’attaque contre l’aéroport de Bagdad

Le pays dénonce les tirs de roquettes qui visent à «déstabiliser» son voisin irakien.

L’Iran a condamné samedi les tirs de roquettes la veille contre l’aéroport international de Bagdad et qualifié cette opération «d’acte visant à déstabiliser» son voisin irakien. «Ces actions suspectes créent de l’insécurité et des troubles, qui ouvrent la voie aux ennemis et aux insurgés en Irak» a affirmé dans un communiqué le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh.