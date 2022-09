accord sur le nucléaire : L’Iran dénonce un rapport «sans fondement»

«Absence de progrès»

L’AIEA a haussé le ton mercredi face à l’Iran, déclarant «ne pas être en mesure de garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique». En cause, «l’absence de progrès» sur la question de trois sites non déclarés, où des traces d’uranium ont été découvertes par le passé, selon un rapport confidentiel. C’est l’un des points sur lesquels achoppent les négociations qui ont démarré en avril 2021 pour relancer l’accord conclu en 2015 entre l’Iran et des grandes puissances, destiné à limiter le programme nucléaire en échange de la levée des sanctions américaines.