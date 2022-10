Téhéran: L’Iran dénonce une «politique de déstabilisation» de la part des Etats-Unis

Téhéran : L’Iran dénonce une «politique de déstabilisation» de la part des États-Unis

«Suite à l’échec de l’option militaire et des sanctions américaines, Washington et ses alliés ont recours à une politique de déstabilisation vouée à l’échec», a déclaré jeudi le président iranien, Ebrahim Raïssi. Il s’exprimait à Astana au Kazakhstan, au sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), un forum de coopération de 27 pays asiatiques, selon la présidence iranienne. Selon lui, les Iraniens ont «invalidé l’option militaire américaine et infligé une défaite humiliante à la politique de sanctions et de pression maximale» adoptée par l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.