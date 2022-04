Nucléaire : L’Iran dit avoir fourni à l’AIEA des documents sur ses sites non déclarés

L’Agence atomique réclame des clarifications à Téhéran, qui de son côté appelle à conclure cette enquête pour permettre un accord à Vienne.

Téhéran a dit mercredi avoir envoyé au gendarme onusien du nucléaire des documents à propos de ses installations non déclarées, une étape qui doit aider à sauver l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances.

«Résolues d’ici juin»

«Nous avons fourni le 20 mars les documents que nous devions envoyer à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)», a indiqué le président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, dans une conférence de presse à Téhéran. L’AIEA et l’Iran ont convenu début mars à Téhéran d’un mécanisme pour régler des questions en suspens.

Mohammad Eslami avait précisé à l’époque que l’Iran et l’AIEA «échangeraient des documents au plus tard à Khordad (mois iranien qui débute le 22 mai), afin de résoudre ces questions».

L’AIEA réclame à l’Iran des clarifications sur la présence de matière nucléaire dans des sites non déclarés par Téhéran, qui appelle de son côté à clore cette enquête pour permettre la conclusion d’un accord. «Les questions concernant quatre sites seront résolues d’ici juin, conformément à notre accord avec l’AIEA», a espéré Mohammad Eslami mercredi.

«L’ambiguïté sur l’un des endroits qu’ils ont mentionnés a été résolue, et les dossiers de trois autres doivent être clos d’ici juin», a-t-il indiqué. «Très probablement, des représentants de l’AIEA viendront en Iran pour examiner les réponses, puis prépareront leur rapport final», a ajouté Mohammad Eslami, sans plus de précision.

Pourparlers à Vienne

Ces échanges entre l’Iran et l’AIEA sont menés en parallèle aux discussions sur une relance du pacte de 2015 qui se tiennent à Vienne, où les négociateurs ont soufflé ces dernières semaines le chaud et le froid sur les pourparlers, certains allant jusqu’à annoncer un accord imminent. Lancées il y a un an mais suspendues à plusieurs reprises, ces négociations dans la capitale autrichienne visent à sauver le pacte international de 2015 censé empêcher l’Iran de se doter de la bombe atomique – que Téhéran nie vouloir fabriquer –, en échange de la levée de sanctions asphyxiant son économie.