Coronavirus

L’Iran enregistre un nouveau record de morbidité

Le ministère de la Santé a annoncé dimanche 163 morts supplémentaires dus au Covid-19. L'Iran est le pays le plus durement touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

Les autorités ont mis à plusieurs reprises en garde contre ce qu'elles considèrent être un laisser-aller de la population (ici, à Téhéran) quant au respect des procédures sanitaires et des précautions à prendre.

L'Iran, qui a annoncé ses premiers cas de contamination par le virus SARS-CoV-2, est le pays le plus durement touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient. Les nouveaux décès annoncés par Mme Lari portent à 11.571 morts le bilan officiel de la pandémie en Iran. «Au cours des dernières 24 heures, 2.560 personnes ont été testées positives au coronavirus, portant à 240.438 le total des contaminations», a ajouté Mme Lari.

Pas de confinement imposé

Ces annonces surviennent alors que l'Iran fait face depuis plusieurs semaines à une hausse des nouveaux cas confirmés et des décès. Les autorités ont mis à plusieurs reprises en garde contre ce qu'elles considèrent être un laisser-aller de la population quant au respect des procédures sanitaires et des précautions à prendre pour empêcher la propagation du virus.

Samedi, le président Hassan Rohani a annoncé que les autorités comptaient faire respecter fermement à partir de dimanche l'obligation de porter le masque dans certains lieux publics. A Téhéran notamment, selon la municipalité et des reportages de la télévision d'Etat, nombre d'habitants ne portent pas de masque dans les transports en commun où il est censé être obligatoire depuis plus de deux mois.

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie, les autorités iraniennes n'ont jamais imposé de confinement de la population mais ont décrété une série de restrictions (interdiction des rassemblements, notamment religieux, limitation de l'activité économique et des déplacements entre autres).

Pic de l’épidémie pas encore passé

Selon Mme Lari, neuf des 31 provinces du pays (Azerbaïdjan Occidental et Oriental, Bouchehr, Hormozgan, Ilam, Kermanshah Khorassan-é-Razavi, Khouzestan et Kurdistan) restent comme la veille classées «rouge», le plus haut niveau sur l'échelle du risque de propagation du virus.