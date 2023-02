Téhéran : «L’Iran est prêt pour un changement fondamental», selon l’opposition

«L’Iran et les Iraniens ont besoin et sont prêts pour un changement fondamental, dont les grandes lignes sont tracées par le mouvement Femmes-Vie-Liberté», a déclaré Mir Hossein Moussavi dans un communiqué publié sur son site et repris dimanche par les médias locaux.