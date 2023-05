Visite de Raïssi à Damas: L’Iran et la Syrie s’engagent à renforcer leurs liens

Ebrahim Raïssi et Bachar al-Assad à Damas le 5 mai 2023.

Depuis le début de la guerre en Syrie, l’Iran a offert à Damas une assistance économique et militaire vitale qui a aidé le gouvernement syrien à récupérer la majorité des territoires perdus après le début du conflit en 2011.

Les entretiens d’Ebrahim Raïssi avec le président syrien ont porté sur les «moyens de développer et de renforcer les relations bilatérales» et «mis l’accent sur le maintien de la coopération dans la reconstruction» de la Syrie, ravagée par douze ans de guerre, selon une déclaration commune communiquée vendredi.

Bachar al-Assad souhaite procéder à la reconstruction des infrastructures pour relancer l’économie, malgré les sanctions occidentales qui pèsent sur le pays. Les deux hommes ont également exprimé leur «volonté de développer les relations commerciales et économiques».

Ebrahim Raïssi et Bachar al-Assad ont signé mercredi un protocole d’accord pour un plan de coopération stratégique dans plusieurs domaines, dont l’agriculture, les chemins de fer, l’aviation civile, le pétrole et les zones franches créées pour attirer des investissements.

L’Arabie, une «grande nation»

Cette visite intervient au moment où le président syrien s’efforce de mettre fin à plus d’une décennie d’isolement diplomatique, aidé par le rapprochement inattendu entre l’Arabie saoudite et l’Iran, deux puissances rivales du Moyen-Orient.

«L’Iran et l’Arabie saoudite sont deux grandes nations», a déclaré Ebrahim Raïssi lors d’une interview à la télévision syrienne diffusée vendredi soir, selon une traduction en arabe fournie par l’agence officielle Sana. Il a estimé qu’un rétablissement des relations entre son pays et Ryad «changera la donne dans la région et l’ordonnera». «Nous refusons de considérer l’Arabie saoudite comme un ennemi ou de lui être hostile», a poursuivi le président iranien.