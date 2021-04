Moyen-Orient : L’Iran libère un pétrolier sud-coréen saisi en janvier

L’Iran a libéré un pétrolier battant pavillon sud-coréen, saisi en janvier à une période où Téhéran pressait Séoul de débloquer plusieurs milliards de dollars gelés en raison des sanctions américaines, a annoncé vendredi le ministère des Affaires étrangères à Séoul.

Le Hankuk Chemi avait été saisi et sa vingtaine de membres d’équipage de différentes nationalités arrêtés par les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique.

Dans un communiqué, le ministère sud-coréen précisé que le capitaine du navire a été libéré et que le pétrolier est «reparti en toute sécurité aujourd’hui». Téhéran avait accusé le navire de pollution maritime.

Fonds gelés

La saisie du Hankuk Chemi était la première menée par les forces iraniennes depuis plus d’un an. Les Gardiens de la Révolution ont arraisonné en juillet 2019 le pétrolier Stena Impero battant pavillon britannique dans le détroit d’Ormuz --par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole--, avant de le relâcher deux mois plus tard. L’arraisonnement du Stena Impero avait alors été perçu comme une riposte à la saisie par les autorités britanniques à Gibraltar d’un pétrolier iranien qui avait été relâché, en dépit d’objections américaines. Téhéran a nié tout lien entre les deux incidents.