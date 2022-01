Biodiversité : L’Iran ne compte plus que douze guépards d’Asie à l’état sauvage

La situation du félin est «extrêmement critique», ont alerté dimanche les autorités iraniennes. Depuis 2010, la population de l’espèce a été divisée par dix. Elle est en danger d’extinction.

«Il n’y a plus actuellement que neuf mâles et trois femelles (guépards) contre une centaine en 2010 et leur situation est extrêmement critique», a dit à l’agence de presse Tasnim le vice-ministre chargé de l’Environnement naturel et de la Biodiversité, Hassan Akbari.