L’Iran poursuit son escalade nucléaire, mais nie vouloir se doter de la bombe

L’Iran a nettement accru ces derniers mois son stock d’uranium enrichi, poursuivant son escalade nucléaire même s’il nie vouloir se doter de la bombe, selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). L’instance onusienne note cependant des «progrès» dans la coopération et a décidé de clôturer le dossier portant sur la présence de matière nucléaire sur un des trois sites non déclarés, question qui empoisonne de longue date les relations entre les deux parties.

La République islamique a fortement limité ses échanges avec l’Agence et débranché des caméras de surveillance l’an dernier, dans un contexte de détérioration des relations entre l’Iran et les puissances occidentales. En parallèle, elle a continué à s’affranchir des engagements pris dans le cadre de l’accord international de 2015, dans la foulée du retrait des États-Unis décidé en 2018 par le président Trump.

Enrichissement bien supérieur à la limite fixée à 3,67%

Ses stocks d’uranium enrichi dépassent désormais de plus de 23 fois la limite autorisée: ils s’élevaient à 4744,5 kg le 13 mai (contre 3760,8 kg en octobre), selon le rapport présenté aux États membres à quelques jours d’une réunion du Conseil des gouverneurs. Surtout, l’Iran enrichit toujours plus à des niveaux élevés, loin de la limite fixée à 3,67%: il dispose ainsi de 470,9 kg à 20% (contre 434,7 kg auparavant) et de 114,1 kg à 60% (contre 87,5 kg).