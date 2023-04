Diplomatie: L’Iran prépare son retour en Arabie saoudite

Une délégation diplomatique de la République islamique d’Iran est arrivée mercredi à Ryad pour lancer le processus de la réouverture des représentations diplomatiques de Téhéran en Arabie saoudite, quelques jours après une rencontre historique à Pékin entre les chefs de la diplomatie des deux pays. «Conformément à la mise en œuvre de l’accord entre l’Iran et l’Arabie saoudite pour la reprise des activités diplomatiques (…), la délégation technique iranienne est arrivée à Ryad mercredi à midi et a été accueillie par les responsables saoudiens», a annoncé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué.

Le ministère iranien des Affaires étrangères avait évoqué dimanche la visite de deux délégations en Arabie saoudite, pour Ryad et Jeddah (grande ville de l’ouest proche de la ville sainte de La Mecque), afin de «préparer le rétablissement» des relations bilatérales. «La délégation iranienne prendra les mesures nécessaires pour mettre en place l’ambassade et le consulat général à Ryad et Jeddah, ainsi que l’activité du représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation de la coopération islamique», a ajouté M. Kanani.

Camps rivaux

L’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite avaient rompu leurs liens en 2016 après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes à Téhéran et Machhad (nord-est) par des manifestants dans la République islamique, à la suite de l’exécution par Ryad d’un important religieux chiite.

Mercredi, M. Kanani a précisé que la délégation technique de l’Arabie saoudite partirait jeudi pour Machhad, la deuxième ville du pays. Ces visites diplomatiques réciproques font suite à la rencontre en grande pompe des ministres des Affaires étrangères iranien et saoudien, Hossein Amir-Abdollahian et Fayçal ben Farhane, la semaine dernière à Pékin, pour mettre en œuvre la normalisation commencée dans la capitale chinoise le 10 mars.

Formalisation fin avril

L’accord conclu à Pékin entre Téhéran et Ryad devrait permettre aux deux pays de rouvrir leurs ambassades d’ici à la mi-mai et de mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Leur rapprochement devrait être formellement scellé à l’occasion d’une visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, à Ryad, à l’invitation du roi Salmane d’Arabie saoudite, un déplacement prévu après le ramadan, fin avril.