L’Iran prévoit de rouvrir son ambassade en Arabie saoudite

L’Iran et l’Arabie saoudite sont «censés rouvrir les ambassades dans les deux mois» ayant suivi la conclusion de l’accord, signé le 10 mars à Pékin , a indiqué Nasser Kanani, porte-parole iranien du Ministère des affaires étrangères lors de sa conférence hebdomadaire. «La partie saoudienne et nous insistons pour ouvrir les ambassades dans les délais appropriés», afin notamment de permettre aux pèlerins iraniens de pouvoir se rendre à La Mecque pour le hajj, le grand pèlerinage, «en utilisant les services fournis par l’ambassade», a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, des délégations des deux pays ont visité les ambassades à Ryad et à Téhéran afin de lancer le processus de leur réouverture, ainsi que celle des consulats iranien à Jeddah et saoudien à Machhad. Le 6 avril, les ministres des Affaires étrangères iranien et saoudien, Hossein Amir-Abdollahian et Fayçal ben Farhane, ont eu des entretiens à Pékin sur la mise en œuvre de la normalisation. «Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se rencontreront» une nouvelle fois avant la réouverture des ambassades, a précisé M. Kanani.