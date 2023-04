Moyen-Orient : L’Iran saisit un pétrolier dans le Golfe d’Oman 

Signal de détresse

«Le pétrolier Advantage Sweet a été saisi par la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran alors qu’il transitait dans les eaux internationales du Golfe d’Oman», a ajouté dans un communiqué la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn. «Le gouvernement iranien doit libérer immédiatement» le navire, a ajouté la marine américaine, en dénonçant des agissements «contraires à la loi internationale et menaçant la sécurité et la stabilité régionale».

L’incident s’est produit en début d’après-midi et le navire a envoyé un signal de détresse, selon le communiqué.

Pas une première

Au cours des deux dernières années, l’Iran a saisi «illégalement» au moins cinq navires commerciaux au Moyen-Orient, selon le communiqué. En 2019, les Gardiens de la révolution iraniens avaient saisi un pétrolier battant pavillon britannique, avant de le relâcher deux mois plus tard. Les tensions entre l’Iran et les Etats-Unis se sont intensifiées, depuis que l’ancien président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord international visant à geler le programme nucléaire iranien et réimposé des sanctions au pays.