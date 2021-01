Exercices militaires: l’Iran tire des missiles sur des cibles en mer

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l’Iran, ont tiré des missiles balistiques sur des cibles dans l’océan Indien dans le cadre d’exercices militaires, a indiqué samedi leur site internet Sepahnews. Les missiles ont ciblé «les navires de guerre ennemis et les ont détruits à 1800 km» de là, selon le site.

Les exercices, qui ont débuté vendredi et s’achèvent samedi, ont eu lieu dans le centre de l’Iran avec des cibles situées dans le «nord de l’océan Indien», ont indiqué les Gardiens de la Révolution. «Un de nos principaux objectifs dans nos politiques et stratégies de défense est de pouvoir viser des bateaux ennemis, y compris des porte-avions et des navires de guerre, en utilisant des missiles balistiques à longue portée», a dit le général Salami, cité par Sepahnews.