Nucléaire iranien : L’Iran «va commencer à enrichir l’uranium à 60%»

La République islamique enrichit actuellement de l’uranium à 20%, soit déjà bien au-delà de la limite fixée par l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne.

Un enrichissement à 60% le mettrait en mesure de passer rapidement aux 90% et plus, nécessaires pour une utilisation de ce minerai à des fins militaires. Irna ne précise pas à quelle date commenceraient ces activités qui marqueraient un pas supplémentaire dans la violation des engagements pris par l’Iran vis-à-vis de la communauté internationale en 2015 pour limiter son programme nucléaire. Mais selon PressTV, chaîne d’information en anglais de la télévision d’Etat, cette mesure sera mise en oeuvre dès mercredi. «Nous avons vu les informations de presse» à ce sujet mais «nous n’avons pas de commentaire à ce stade», a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’AIEA à Vienne.

1000 centrifugeuses supplémentaires

La République islamique a toujours nié vouloir se doter de l’arme nucléaire, arguant d’un interdit moral et religieux. Dans sa lettre à Rafael Grossi, Abbas Araghchi déclare également que «1000 centrifugeuses supplémentaires d’une capacité 50% supérieure seront ajoutées aux machines présentes à Natanz, en sus du remplacement des machines abîmées» par l’explosion survenue dimanche dans ce complexe nucléaire du centre de l’Iran, ajoute Irna sans plus de précisions.

Ces annonces surviennent quelques heures après une rencontre à Téhéran entre le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Plus tôt, la télévision d’Etat avait annoncé que Abbas Araghchi avait quitté Téhéran pour participer mercredi à Vienne à une réunion devant faire le point sur les discussions en cours, destinées à réintégrer les Etats-Unis au sein de l’accord sur le nucléaire de 2015 et à ramener Téhéran à l’application stricte du texte, en échange de la levée des sanctions imposées par Washington contre la République islamique depuis 2018.