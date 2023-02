Tournoi des six nations : L’Irlande souffre en Italie mais poursuit son sans-faute

L’Irlande a poursuivi son parcours sans-faute dans le Tournoi des six nations mais a dû s’employer pour mater une courageuse équipe d’Italie (34-20), samedi lors de la 3e journée, et rester en tête avant d’aller en Ecosse.

Avec trois victoires bonifiées en autant de matches, l’Irlande continue de filer vers un possible premier Grand chelem depuis 2018. Il lui reste toutefois à valider ce joli début de tournoi en Ecosse, seule autre équipe invaincue avant son match contre la France dimanche, avant d’accueillir l’Angleterre lors de la dernière journée.

Transitions rapides

Avec une équipe largement remaniée (six changements) par rapport au XV vainqueur des Bleus (32-19), en l’absence notamment de l’ouvreur Johnny Sexton et du centre Garry Ringrose, tous deux blessés, l’Irlande a rapidement pris le contrôle des opérations avec des transitions rapides et son impact physique.