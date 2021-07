Fiscalité : L’Irlande martèle son refus de la taxe sur les multinationales

Alors que G20 et OCDE ont accepté une réforme pour davantage taxer les multinationales, l’Irlande met les pieds contre le mur. Le pays accueille plusieurs entreprises américaines.

L’Irlande a martelé, jeudi, son opposition ferme au projet de taxation mondiale des multinationales, refusant de signer le texte validé par le G20 et 132 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

«Un élément clé de notre politique économique»

Ce système fiscal lui a permis d’accueillir le siège européen de toute une série d’entreprises américaines, géants de la technologie et de la pharmacie, dont les bénéfices ont grimpé pendant la pandémie.

Ne pas être hors la loi

Au moins 15%

Les ministres des Finances du G20 ont approuvé, samedi, ce projet de réforme fiscale, jugé «révolutionnaire». Il prévoit d’instaurer un impôt mondial d’au moins 15% sur les profits des plus grandes firmes internationales et de répartir plus équitablement les droits à taxer ces entreprises.