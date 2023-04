Eurovision: L’Irlande vire son directeur de la création

«Wild Youth est un groupe qui représente l’unité et la gentillesse. Notre chanson représente nos croyances en tant que groupe. Nous avons coupé tous les liens avec Ian Banham et ne l’aurons pas dans ou à proximité de notre équipe ou du voyage Eurovision. Nous sommes vraiment désolés pour toute personne offensée par ses commentaires» a tweeté la formation, le 25 avril 2023. Elle a précisé dans un second tweet que RTE, service public de radiodiffusion et télévision en Irlande soutenait cette décision.