Football : L’ironie de Galtier sur les déplacements en avion du PSG fait scandale

«Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile», a-t-il lancé tout sourire. La déclaration a provoqué l’incrédulité, puis le rire débridé de l’attaquant star Kylian Mbappé, assis aux côtés de Galtier.

Les politiques en colère

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a aussitôt réagi à cette déclaration en interpelant l’entraîneur du Paris SG sur les réseaux sociaux: «M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables. On en parle?», a-t-elle tweeté.