Le président de la Fédération française de Rugby Bernard Laporte (à g.), la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu (au centre) et le ministre de l’éducation Jean-Michel Blanquer (à dr.) au moment de dédouaner devant la presse les joueurs du XV de France qui avait fait une escapade à Rome.

Des joueurs du XV de France avaient été aperçus dégustant des gaufres à Rome le 5 février, veille de leur premier match du Tournoi des six nations face à l’Italie (50-10), en violation du protocole sanitaire destiné à les protéger du virus.

Seize contaminations au Covid-19

La sortie de ces joueurs avait été pointée du doigt alors que seize contaminations au Covid-19 avaient ravagé les rangs du XV de France entre le 16 et le 25 février et provoqué le report du match France – Ecosse. Cette rencontre de la 3e journée, prévue initialement le 28 février, aura lieu vendredi (21 h) au Stade de France.

Le compte Twitter de la FFR a accompagné son tweet d’une photo d’une gaufre avec un drapeau français et un drapeau de «France Rugby» (le nom du compte) et la Tour Eiffel figurant en arrière-plan.

Le responsable de la communication du club de Clermont, Vincent Duvivier, a peu goûté ce tweet. «#ToutPourLaComm. Les clubs sont morts de rire, du coup on réinvente un doublon comme s’il n’y en avait pas assez et les internationaux reprendront directement par un huitième de finale de Champions Cup! (2, 3 et 4 avril, ndlr). Vivement la journée mondiale du #ProfilBas», a-t-il réagi sur Twitter.