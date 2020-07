France

L’ironie de Moïse Santamaria sur les masques passe mal

L’acteur de la série «Un si grand soleil» en a pris pour son grade en postant un selfie avec un masque troué et un commentaire sur son utilité.

Son post a fait réagir: «On plaisante, on fait de l’ironie puis on perd son ami du Covid et ça ne fait plus sourire», «Quand on manque de civisme, ça fait tache», «Crétin. À défaut d’humanité bienveillante, un peu de civisme ne ferait pas de mal.»