E-sport  - L’irrésistible ascension du jeu compétitif sur mobile

Plus fort que «Fortnite» et «League of Legends»: c’est ce que le tournoi sur mobile Free Fire World Series (FFWS) a réussi à faire le 30 mai en enregistrant un pic de 5,4 millions de spectateurs lors de ses finales à Singapour. Un record pour un événement e-sport en direct.

Asie et Amérique du Sud

Au niveau mondial, le mobile est ainsi le segment de l’e-sport qui connaît la plus forte croissance, relève le cabinet Niko Partners dans un rapport. Si le secteur reste dans l’ombre du PC et des consoles en Europe et aux États-Unis, il connaît en revanche un développement fulgurant en Asie et en Amérique du Sud, notamment dans les pays émergents. Les raisons? Un faible coût d’entrée et des téléphones toujours plus puissants. Reflet de cet essor, c’est le Brésil et l’Inde qui ont constitué la plus grande part des audiences du FFWS, bien que la Chine domine le marché global.