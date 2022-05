Concert à Lausanne : L’irrévérencieuse GiedRé ne s’est pas assagie

Désormais au piano pour présenter son dernier album en date, la chanteuse française continue de manier l’humour acide. À voir au D! jeudi 12 mai 2022.

Ne vous fiez pas au titre «Chansons romantiques au piano», disque sorti par GiedRé en 2021. La chanteuse française y est toujours aussi irrévérencieuse avec son humour, à ne surtout pas prendre au premier degré. Ainsi, sur «Grosses papouilles» qui ouvre l’album, elle chante: «T’aimes pas les Noirs, t’aimes pas les pédés et les arabes, tu veux tous les brûler. (…) Heureusement qu’il y a Internet où tu peux tout écrire parce que partout ailleurs on peut plus rien dire». Le ton est d’emblée donné.

«C’est parce que je ne me fais plus toute jeune et que rester debout avec une guitare pendant tout un concert n’arrange pas mes varices, que je me suis tournée vers le piano pour composer ce nouvel album», explique GiedRé, 36 ans, dans sa bio pour justifier de son passage de la guitare au piano. La chanteuse glisse encore avec son habituel humour qu’elle s’est rendu compte que «cet instrument prestigieux appelait à la douceur»: «Je souhaite donc aujourd’hui offrir à mon public une vision plus romantique des sujets qui me sont chers (les poils, les prouts et le caca)». À vérifier sur la scène du D! Club à Lausanne le jeudi 12 mai 2022.