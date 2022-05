Etats-Unis: Lisa Cook devient la première gouverneure noire à la Fed

États-Unis : Lisa Cook devient la première gouverneure noire à la Fed

Malgré une forte opposition des républicains, le Sénat a confirmé mardi la nomination comme gouverneure de la Fed de l’économiste Lisa Cook.

Lisa Cook est professeure d’économie et de relations internationales à l’Université d’État du Michigan.

Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, avait même reproché à Lisa Cook d’avoir «poussé des théories du complot» autour du racisme et de la police. Lisa Cook a fait partie des conseillers économiques de la Maison-Blanche à l’époque de Barack Obama, mais aussi dans l’équipe de transition de Joe Biden. Pour ses partisans, elle apportera une nouvelle perspective à la puissante Réserve fédérale.

Professeure d’économie et de relations internationales à l’Université d’État du Michigan, elle a consacré une grande partie de ses recherches aux cicatrices économiques, jusque-là non mesurées, de la discrimination sur la capacité de production de la plus grande économie du monde.