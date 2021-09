Pop : Lisa est la nouvelle reine de YouTube

La chanteuse thaïlandaise est entrée dans l’histoire de la plateforme vidéo avec le single «Lalisa».

Durant les 24 heures qui ont suivi sa sortie, vendredi 10 septembre 2021, le clip de «Lalisa» a été regardé 73,6 millions de fois. Il a ainsi cumulé 8,4 millions de vues de plus que «Me!» de l’Américaine Taylor Swift, qui figurait sur les tabelles depuis plus de deux ans. «Plus que la performance dans les charts, j’aimerais que les gens découvrent un nouveau côté de moi. Si mes chansons rendent heureux les Blinks (ndlr: surnom des fans de Blackpink), cela suffit à mon bonheur», a réagi la chanteuse dans un communiqué.