Memphis: Lisa Marie Presley repose auprès de son père et de son fils

Memphis (USA) : Lisa Marie Presley repose désormais auprès de son père et de son fils

Des centaines de fans et des proches de la fille unique d’Elvis Presley, morte le 12 janvier, se sont réunis dimanche à Graceland, mythique demeure du King, pour un dernier hommage.

Priscilla Presley, ex-épouse d’Elvis et mère de Lisa Marie, a rendu hommage à son enfant, morte d’une crise cardiaque à l’âge de 54 ans.

Depuis 1977, le King est enterré dans le «Meditation Garden» de Graceland. désormais à quelques mètres à peine de sa fille unique et de son petit-fils.

Lisa Marie Presley repose désormais près de son père Elvis, le «King» du rock’n’roll, dans sa demeure mythique de Graceland dans le Tennessee, où des centaines d’admirateurs et proches se sont rassemblés dimanche pour une cérémonie d’hommage. La chanteuse est décédée le 12 janvier, peu après son hospitalisation d’urgence en Californie après un arrêt cardiaque. Elle a été enterrée juste à côté de son fils, Benjamin Keough, qui s’était suicidé en 2020.

Dès l’aube, une longue foule faisait la queue pour assister à cet office funèbre à Memphis, fleurs ou photos en main de la chanteuse et auteure morte à 54 ans La cérémonie devait se terminer par une procession jusqu’au «Meditation Garden», le jardin de Graceland où se trouvent les tombes d’Elvis Presley, de plusieurs membres de sa famille et désormais de sa seule fille, Lisa Marie, qu’il avait eue avec l’actrice Priscilla Presley.

«Le deuil est le prix à payer de l’amour»

Sur une scène où était posée une grande photo de Lisa Marie Presley, le chanteur des Smashing Pumpkins, Billy Corgan, puis Alanis Morissette et Axl Rose, le leader des Guns N' Roses, lui ont rendu hommage. Une chorale a aussi chanté un gospel. «Le deuil est le prix à payer de l’amour», a déclaré la duchesse d’York, Sarah Ferguson, une amie de Lisa Marie Presley, en attribuant ses mots à la défunte reine d’Angleterre Elizabeth II, décédée le 8 septembre 2022.

La grande demeure de Graceland, où Elvis Presley avait été retrouvé inconscient le 16 août 1977, avant son transport à l’hôpital et sa mort à 42 ans, est devenue un lieu mythique, transformée en musée et visitée chaque jour par touristes et admirateurs. Elle était contrôlée jusqu’à sa mort par Lisa Marie Presley.