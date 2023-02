Portugal : Lisbonne serre la vis aux trottinettes électriques en libre-service

Division de leur nombre par deux, réduction de leur vitesse maximale et encadrement plus strict de leur stationnement… l’usage des trottinettes électriques en libre-service à Lisbonne sera soumis à de nouvelles règles à partir de mars. La régulation négociée en janvier par la mairie de la capitale portugaise avec les cinq opérateurs concernés vise à limiter les gênes et les accidents associés à cette nouvelle forme de mobilité urbaine, comme l’ont déjà fait des villes comme Stockholm ou Oslo.

Éviter l’interdiction

Lisbonne affichait l’une des plus fortes densités de trottinettes en libre-service d’Europe, mais désormais leur nombre sera réduit de moitié, de plus de 18’000 à moins de 9000, dans une ville qui compte 550’000 habitants intra-muros.

Vitesse limitée à 20km/h

Et, afin de diminuer la fréquence et la gravité des accidents qui se sont multipliés dans la ville, leur vitesse sera limitée à 20 km/h, contre plus de 25 km/h actuellement. «Nous avions beaucoup de retours d’information des hôpitaux, faisant état d’une augmentation des accidents. Les médecins orthopédistes me réclamaient avec insistance que les règles soient changées», a expliqué M. Moedas.