Une étude menée à Neuchâtel en 2016 avait déjà montré que, dans plus de 40% des cas, des infractions avaient été commises. À l’époque, le Canton avait promis de mieux sensibiliser les agriculteurs. Pro Natura et le WWF ont renouvelé leur étude cette année. Et, cette fois, des infractions ont été constatées sur plus de la moitié des parcelles. Et ce sont environ 65 km de bordures tampons qui n’étaient pas conformes, soit 39% du total.