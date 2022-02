fin d’une «tradition» : L’Islande compte cesser la chasse à la baleine dès 2024

La ministre de la Pêche islandaise a annoncé vendredi que les quotas actuels seraient supprimés à leur expiration, en fin d’année prochaine.

L’Islande, un des trois derniers pays au monde à encore pratiquer la pêche à la baleine, avec la Norvège et le Japon, compte supprimer ses quotas dans deux ans face à une demande au plus bas, a annoncé vendredi la ministre de la Pêche.

Réévalués en 2019, les quotas islandais autorisent chaque année 209 prises pour le rorqual commun, deuxième plus grand mammifère marin après la baleine bleue, et 217 pour la baleine de Minke (aussi appelé petit rorqual), l’un des plus petits cétacés, jusqu’à la fin 2023.