Nature : L’Islande connaît sa plus longue éruption volcanique depuis plus de 50 ans

Dimanche, cela fera six mois que l’éruption près du mont Fagradalsfjall a commencé. Près de 143 millions de mètres cubes de lave ont été produits.

L’éruption volcanique en cours près de Reykjavik, qui va passer le cap des six mois dimanche, est désormais la plus longue dans le pays nordique depuis plus de 50 ans.