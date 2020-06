Activité volcanique

L’Islande est fortement secouée ces derniers jours

L’île est l’épicentre d’une importante activité sismique et volcanique. Plus de 3000 secousses sismiques ont été enregistrées.

Si l'éruption du volcan Eyjafjöll en 2010 avait provoqué la formation d'un immense nuage de fumée et semé le chaos dans le ciel européen pendant un mois, avec plus de 100.000 vols annulés et huit millions de passagers bloqués, les risques, cette fois, sont jugés plus faibles.