Coronavirus : L’Islande resserre la vis face à une hausse des hospitalisations

Les bars, discothèques et salles de sport du pays insulaire seront à nouveau fermés dès lundi en raison d’un nombre élevé de nouvelles contaminations au coronavirus, a annoncé ce dimanche le Ministère de la santé.

À compter de lundi et comme au printemps, salles de sport, bars et discothèques seront à nouveau fermés et les rassemblements de plus de 20 personnes interdits pour «deux à trois semaines», a écrit le Ministère de la santé.