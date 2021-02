Coronavirus : L’Islande rouvre bains chauds, bars et salles de sport

Avec le plus faible taux d’incidence en Europe, l’Islande a retrouvé une vie quasi normale. Le pays se concentre désormais sur les contrôles aux frontières.

Bars, piscines, salles de sport: avec le plus faible taux d’incidence du Covid-19 en Europe, l’Islande a levé cette semaine, une nouvelle série de restrictions et retrouve une vie quasi normale, concentrant désormais ses efforts sur les contrôles aux frontières.

Classé «vert»

«Très chanceux»

«Nous sommes très chanceux en Islande», abonde Jón Gardar Gudmundsson, un conseiller financier de 52 ans encore essoufflé après un long entraînement dans une salle de sport de la capitale. Avec seulement cinq nouvelles infections (hors une vingtaine de cas arrêtés aux frontières) au cours des 14 derniers jours, l’épidémie est à son plus bas depuis plus de cinq mois et son taux d’incidence est le plus faible d’Europe hors la petite cité du Vatican (0), selon les données officielles compilées par l’AFP.