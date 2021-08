Football : L’Islande secouée par un scandale sexuel

Le président de la fédération islandaise de football a démissionné après les accusations de deux femmes contre un joueur de l’équipe nationale.

Kolbeinn Sigthorsson (No 9, ici contre la Roumanie en octobre 2020) a été écarté de la sélection.

Le président de la fédération islandaise de football (KSI) a démissionné après que deux femmes ont accusé un joueur de l’équipe nationale de les avoir violentées et harcelées sexuellement en 2017, l’une accusant également la fédération d’avoir essayé d’acheter son silence.

Vendredi soir, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir, 25 ans, a affirmé à la télévision publique RUV avoir porté plainte après avoir été victime de violences et de harcèlement sexuel par un membre de l’équipe nationale, lors d’une soirée en boîte de nuit à Reykjavik en septembre 2017.

Elle a indiqué que le joueur a reconnu les faits, s’est excusé et lui a versé en compensation une somme d’argent, dont le montant n’a pas été rendu public.

Selon Mme Arnarsdóttir, une autre femme aurait également porté plainte contre le même joueur pour une agression sexuelle commise le même soir. La jeune femme a par ailleurs affirmé connaître au moins six autres joueurs impliqués dans des affaires d’agressions sexuelles.

Offre d’un avocat de la fédération

Après plusieurs réunions d’urgence durant le week-end, le président de la fédération, Gudni Bergsson, a finalement démissionné dans la soirée de dimanche et la fédération a reconnu dans un communiqué qu’elle n’avait pas géré la situation correctement.

«Chères victimes, nous vous croyons et vous présentons nos sincères excuses. Nous savons que nous, en tant que garants, vous avons laissées tomber et avons l’intention de mieux faire», a écrit le conseil d’administration.

Un joueur pas convoqué

L’accusatrice n’a pas cité le nom du joueur en question mais selon plusieurs médias islandais, il s’agit de l’international Kolbeinn Sigthorsson, passé notamment par l’Ajax Amsterdam et le FC Nantes.

Sans confirmer cette information, la KSI a annoncé dimanche soir que l’attaquant, initialement sélectionné, ne prendrait finalement pas part aux trois matches à venir contre la Roumanie, la Macédoine du Nord et l’Allemagne.

La fédération a assuré qu’elle allait «corriger ce qui n’a pas fonctionné et revoir de fond en comble la culture qui existe au sein du football».

«Un travail est déjà en cours avec des professionnels externes pour examiner toutes les réponses aux délits et violences sexuelles au sein de la fédération et la manière dont le soutien a été et sera apporté aux victimes», a indiqué l’instance.