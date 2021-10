Coronavirus : L’Islande suspend l’utilisation du vaccin Moderna jusqu’à nouvel ordre

A cause de rares inflammations cardiaques, le pays, l’un des plus vaccinés au monde, suspend le vaccin Moderna, lui préférant celui de Pfizer.

Cette décision est motivée par «l’augmentation de l’incidence de myocardite et de péricardite, après la vaccination avec le vaccin Moderna, en plus de la vaccination avec Pfizer/BioNTech», a précisé le chef épidémiologiste, dans un communiqué.

Pas de conséquences sur la vaccination

Depuis jeudi, la Suède et la Finlande ont également suspendu l’emploi du vaccin Moderna mais uniquement pour les moins de 30 ans, et le Danemark et la Norvège l’ont formellement déconseillé pour les moins de 18 ans, en raison d’un risque d’inflammation du myocarde, muscle cardiaque, et du péricarde, la membrane recouvrant le cœur.