Guerre en Ukraine : «L’isolement de la Russie est voué à l’échec»

L’ambassadeur russe en Suisse, Sergei Garmonin, a répondu par écrit aux questions de «20 Minuten». Ses explications sur le conflit en Ukraine sont confrontées au regard d’un expert indépendant.

Nos confrères de «20 Minuten» ont posé une série de questions à Sergei Garmonin, ambassadeur de Russie en Suisse depuis 2017. Ses réponses écrites, publiées mercredi, sont commentées par le spécialiste de l’Europe de l’Est Alexander Dubowy, consultant indépendant basé à Vienne. Voici un résumé des principaux thèmes abordés et arguments avancés de part et d’autre.

Alexander Dubowy, de son côté, admet qu’il existe en Ukraine des groupes d’extrême droite dans la politique et l’armée. Il rappelle aussi qu’en 2012 le parti d’extrême droite Swoboda avait obtenu plus de 10% aux élections législatives. Mais, nuance-t-il, depuis la révolte de Maïdan, ce parti a nettement perdu du terrain et n’est plus représenté au Parlement depuis 2014.