Suisse: Listériose dans les truites fumées: un mort et vingt hospitalisations

En été 2022, un nombre élevé de personnes malades à cause de la listériose a été enregistré en Suisse par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), à qui les cas doivent obligatoirement être signalés. L’enquête, menée grâce à des entretiens avec les victimes, notamment sur leur alimentation, a permis de relier les cas entre eux et de remonter à une entreprise qui produit des truites fumées dans le canton de Thurgovie, comme l’annonce l’OFSP dans son bulletin hebdomadaire lundi.

Les contaminations n’ont pas été anodines: les 20 personnes qui ont pu être reliées à ces truites ont été hospitalisées et une est décédée. La listériose touche le plus souvent des personnes âgées (lire encadré). «Les cas se sont répartis de manière égale entre les sexes (10 hommes et 10 femmes) et les personnes touchées étaient âgées de 58 à 89 ans; la moitié d’entre elles avaient plus de 75 ans», précise l’OFSP. Géographiquement, c’est surtout au nord-est de la Suisse que ça s’est passé.