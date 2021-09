Football : L’Italie a écrasé la Lituanie

Après deux matches nuls en qualifications pour le Mondial 2022, l’équipe de Roberto Mancini a cartonné. Doublé de Moise Kean.

Cela ne remplacera pas les occasions gâchées contre la Bulgarie (1-1) et la Suisse (0-0), mais l’Italie a soigné sa confiance en atomisant la Lituanie (5-0) mercredi à Reggio Emilia grâce à une nouvelle vague conduite par Moise Kean, auteur d’un doublé.

L’ex-Parisien, muet en sélection depuis deux ans et demi, signe son premier doublé en azzurro à 21 ans.

Raspadori récompensé

Dans le stade de Sassuolo, le jeune avant-centre des Neroverdi Giacomo Raspadori (21 ans également) n’a pas été en reste pour sa première titularisation (et 5e sélection). Sur son premier tir, dévié, le lutin italien au regard déterminé pensait avoir inscrit son premier but en azzurro, mais le but a été attribué au Lituanien Edgaras Utkus contre son camp (14e).