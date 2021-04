Coronavirus : L’Italie annonce avoir découvert le «premier cas de variant suisse»

Un Piémontais a été infecté par un virus qui présentait une mutation dont la majorité des occurrences a été détectée en Suisse. Mais ce variant a déjà presque disparu.

Mais quel est donc ce variant suisse dont seule l’Italie parle? Il s’agit de l’une des milliers de mutations déjà identifiées à travers le monde. Celle-ci, assez ressemblante à la mutation britannique, porte le nom de B.1.1.39. Un peu plus d’un millier d’occurrences de ce variant ont été détectées dans plusieurs pays du monde. Et 69% de celles-ci seraient rattachées à la Suisse, d’où le nom que lui donne l’Italie.

Selon les chercheurs italiens, celui-ci serait aussi infectieux que le variant anglais, responsable désormais de l’écrasante majorité des infections, mais ne serait pas plus dangereux. Sur le site qui s’est fixé la tâche d’être une base de données pour répertorier et retracer les évolutions des mutations, on constate également que celui-ci a d’ailleurs connu son heure de gloire au milieu de la deuxième vague, mais qu’il a désormais presque disparu de la circulation.