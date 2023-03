Crise migratoire : L’Italie au secours de 1300 migrants en détresse en Méditerranée

Selon le Ministère de l’intérieur italien, 17’592 personnes ont débarqué depuis le 1er janvier en Italie, contre 5976 sur la même période en 2022 et 5995 en 2021, soit près du triple.

Les garde-côtes et la marine italienne ont dépêché vendredi plusieurs navires pour secourir 1300 migrants en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse au monde, moins de deux semaines après un naufrage meurtrier sur les côtes du sud du pays.

«Les secours (…) sont particulièrement compliqués en raison du nombre élevé de personnes présentes à bord des embarcations à la dérive», selon les gardes-côtes, qui ont diffusé des photos montrant trois embarcations surchargées. Les opérations de secours vont se poursuivre dans les prochaines heures, avec le soutien additionnel d’un avion et d’un autre navire de haute mer.

Marine appelée à la rescousse

Face à cette situation, les gardes-côtes ont sollicité l’aide de la marine, et le Ministère de la défense a indiqué dans un communiqué avoir donné l’ordre d’«une intervention immédiate» du navire militaire Sirio, qui «se dirige sur place le plus vite possible pour prêter assistance».