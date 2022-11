Migration : L’Italie autorise uniquement le débarquement de mineurs ou malades

Trois mineures et un bébé ont été les premiers à débarquer de l’Humanité 1 à l’aube.

Le nouveau gouvernement d’extrême droite italien a autorisé dimanche le débarquement des mineurs et d’autres migrants souffrant de problèmes médicaux du navire de l’association SOS Humanity, mais a refusé de laisser débarquer 35 hommes adultes, a annoncé l’ONG.

Trois mineures et un bébé ont été les premiers à débarquer de l’Humanity 1 à l’aube, suivis des garçons mineurs et des hommes adultes ayant des problèmes médicaux, a déclaré à l’AFP Petra Krischok, attachée de presse de SOS Humanity. «Trente-cinq adultes de sexe masculin sont toujours à bord. Pour l’instant, nous restons ici et attendons». «Les survivants sont extrêmement déprimés. Une personne vient de craquer», a-t-elle ajouté. Au total, 144 personnes ont débarqué du Humanity 1, navire sous drapeau allemand, au port de Catane.