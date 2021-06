Coronavirus  - L’Italie, Chypre et la Croatie retirés de la liste des pays à risque de l’OFSP

Sans restriction

Les régions italiennes des Pouilles et de la Campanie n’étant plus considérées comme des zones à risque, tous les rapatriés italiens pourront désormais entrer en Suisse sans restrictions. Il en va de même pour la Croatie, Chypre, le Luxembourg, la Turquie et l’Iran. En Allemagne, les États de Saxe et de Thuringe ont été supprimés. En France, les régions d'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Italie sortent également de la liste de l’OFSP.