Migrants: Rome condamnée pour traitements dégradants à Lampedusa

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, jeudi à Strasbourg, l’Italie pour «traitements dégradants» de quatre migrants sur l’île de Lampedusa, rétention «dépourvue de base légale claire» et «expulsions collectives» sans appréciation individuelle. La Cour avait été saisie par quatre Tunisiens ayant tenté de traverser la Méditerranée, en 2017, et qui avaient été secourus par un navire italien, puis emmenés à Lampedusa.

Ces quatre migrants soutiennent avoir subi des traitements «inhumains et dégradants» sur l’île, avant d’être renvoyés «de force» en avion vers la Tunisie. Le gouvernement italien n’a pas contesté les accusations portant sur les conditions de vie et les traitements infligés aux migrants à Lampedusa, accusations «corroborées par des sources indépendantes nationales et internationales», a souligné la CEDH.