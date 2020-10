Rome : L’Italie découvre un cimetière de fœtus avortés

Des sépultures d’embryons avortés ont été enterrés à l’insu de leurs génitrices. Elles sont surmontées par des croix catholiques portant le nom de celle qui aurait dû être mère.

Le lot 108 du cimetière Flaminio à Rome est constellé de petites croix en bois et en métal, certaines peintes en blanc, d’autres tombées au sol. Elles portent toutes des noms de femmes. Il ne s’agit pas des noms des personnes enterrées dans ces tombes, mais de ceux de femmes ayant choisi d’avorter légalement.

Fin septembre, la découverte de ces sépultures de foetus avortés enterrés à l’insu de leurs génitrices, dont les noms figurent sur les tombes, a provoqué l’indignation d’associations de défense des droits des femmes et des femmes impliquées, qui ont dénoncé une violation de leur vie privée.

«Penser que quelqu’un s’est approprié son corps, qu’un rite a été célébré, qu’elle a été enterrée avec une croix et mon nom au-dessus, c’était comme rouvrir une blessure», témoigne Francesca, une des mères concernées, auprès de l’AFP. «Je me sens trahie par les institutions».

«Un acte horrible et autoritaire»

En septembre 2019, cette femme de 36 ans qui vit à Rome a été contrainte d’avorter car son foetus présentait une grave malformation cardiaque. Un an plus tard, elle découvre que le foetus a été enterré à son insu et en son nom, avec un symbole religieux qui ne correspond pas à ses croyances.